Yabancı fonlar proje arıyor

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU

Türkiye’de son birkaç yılda konut fiyatlarının gerilemesi, yabancılar için fırsata dönüştü. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, “Konut fiyatları geçtiğimiz 2-3 yıla göre düştü. Dolar bazında da yarı yarıya düşüş var. Tüm gayrimenkul yatırım fonları bu fırsatı değerlendirmek için buradalar. Sahada tek tek tespit yapıyorlar” dedi. Türkiye’ye Kuzey Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinden ilginin olduğunu belirten Eraslan, yerel ortakla çalışmak isteyenlerin bulunduğunu da belirtti.

245 milyarlık fon

Türkiye’deki yatırım fonları sektörü hakkında da bilgi veren Eraslan, şu anda yönetilen portföy büyüklüğünün 245 milyar lira olduğunu ve bu portföyün yılbaşından bu yana yüzde 42 büyüme gösterdiğini söyledi. Eraslan, “245 milyar liralık portföyün 116 milyar lirasını bireysel emeklilik fonları, 97 milyar lirasını yatırım fonları ve kalanı da portföydeki şirketler tarafından sürdürülen özel portföy yönetimi faaliyeti kaynaklı” dedi.

Quasar İstanbul'da 196 birime yatırım

İş Portföy’ün gayrimenkul yatırım fonu İş Portföy Quasar GYF, yaklaşık 5 ay önce Quasar İstanbul projesini bünyesine kattı. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Yücel, “Projedeki 257 bağımsız birimin 196’sını aldık. Bu birimlerin değeri 1 milyar 170 milyon lira” dedi. Projenin yeni dönem satışı için Aremas Gayrimenkul ve Jones Lang LaSalle (JLL) ile anlaşma yapıldı. Projede TL cinsinden ve faizsiz vadelendirme fırsatı sunuluyor.

Yüzde 5 peşinat ve 50 aya kadar fon bünyesinde vadelendirme yapılıyor. 1+1 daireler 647 bin dolar, 2+1 daireler 856 bin dolar, 3+1 daireler ise 1 milyon 820 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Projede 2 adet bulunan 4+1 dairelerin fiyatı 5 milyon dolar seviyesinde.

Sayıları 34'e çıktı

Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) hakkında da bilgi veren Eraslan, “2.5 yıllık geçmişi olan bu fonların sayısı 34, büyüklüğü ise 5.5 milyar lira” dedi. Eraslan, GYF’lerin mevzuat gereği kat mülkiyeti olmayan projelere yatırım yapamadığını ancak geliştirici tarafların biri kamu ise yatırım yapabildiklerini belirtti. Eraslan, merkezi lokasyonda olan ve getiri beklentisi kendilerine uyan projelerle ilgilendiklerini kaydetti.