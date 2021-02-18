Yabancı hastaya yerinde ulaşacak

Sağlık sektöründe 30'uncu yılına yaklaşan Medicana Sağlık Grubu, pandemi döneminde yatırımlarına hız verdi. Geçtiğimiz eylül ayında Medicana İzmir Hastanesi’ni faaliyete geçiren grup, şimdi de 95 milyon dolarlık yatırımla 14’üncü hastanesi olan Medicana Ataşehir’i açmak için gün sayıyor. Ataşehir Hastanesi’nde cironun yüzde 50’sini yabancı hastalardan elde etmeyi planlayan grubun, yakın zamanda yurtdışına açılma hedefi var.

Grubun en büyüğü

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ile hem Ataşehir yatırımlarını hem de ileriye dönük planlarını konuştuk. Grubun en büyük hastanesini Ataşehir’de açacaklarını belirten Bozkurt, “Burası sadece Ataşehir’e, sadece Anadolu yakasına değil tüm Türkiye, Avrupa’ya, Ortadoğu ve Balkanlar’a hitap edecek. Gelişmiş teknolojik ekipmanlar ile ileri teknoloji gerektiren uygulamalar sunan bir merkez” dedi.

Cironun yarısı

Yeni açılan hastanelerin en büyük özelliğinin yurtdışında iddialı olmak olduğunu anlatan Bozkurt, hastanenin sağlık turizminde de önemli bir merkez olacağını belirtti. Bozkurt, şunları söyledi: “Ataşehir’deki ileri hizmetlerimizle ciromuzun yüzde 50’sinin yurtdışından geleceğini hesap ediyoruz. Burada bir hizmet ihracı söz konusu. İstanbul’da açacağımız 2 yeni hastaneyle birlikte grubun total cirosu içinde yabancı hasta payını yüzde 20-25’e çıkarmayı düşünüyoruz.”

Dünya çapında bir hastane olması hedeflenen Medicana Ataşehir, İstanbul’un en kapsamlı sağlık konseptlerinden biri olacak şekilde planlandı. Hastanede, tıbbi onkoloji ve onkolojik cerrahiye ilişkin geniş bir yatırım ve planlama yer alıyor. Ayrıca, hastanenin Anadolu yakasındaki en gelişmiş kemik iliği nakil merkezi olması planlanıyor.

Avrupa öncelikli

Hüseyin Bozkurt, yakın zamanda yurtdışında Türk hastanelerini görmeye başlayacağımızı da söylüyor. Bu gruplardan birisi de Medicana. Bozkurt, geçmişte somutlaştırdıkları yatırımları olduğunu ancak Rusya’da uçak krizine, Libya ve Suriye’de de savaşa takıldıklarını anlattı. Şimdi ise hedeflerinde Avrupa, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri olduğunu belirten Bozkurt, “Avrupa’dan başlayacağız. Almanya’ya bakıyoruz. Günün birinde ABD’de hastane açmayı istiyorum” dedi.

2 hastane daha açacak

Ataşehir yatırımlarından sonra İstanbul’da Ataköy ve Levent-Maslak hattında yeni hastane açmayı planladıklarını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu: “Bu hastanelerimizi açtıktan sonra Türkiye yatırımlarında es vereceğiz. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa’da 14 hastanemiz var. Bu sayıyı 2 katına çıkarabilirdik ancak temkinli gidiyoruz. Her şehre gitmiyoruz. Bundan sonraki planlarımızı yurtdışı için yapıyoruz. Şu anda tek planımız var; o da yurtdışına açılmak.”

Eğitimde yeni kampüs ve okul hazırlığında

Medicana Grubu’nun eğitim alanında Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana Bilimler Akademisi Okulları (MBA) markaları var. İstanbul’da Beylikdüzü ve Çamlıca’da, Ankara’da Eryaman’da yer alan MBA Okulları, Bursa’da da açılıyor. Hüseyin Bozkurt, “MBA için altı okulla daha görüşmelerimiz sürüyor. 10 yılda 50 bin öğrenci hedefliyoruz” diye konuştu. Fenerbahçe Üniversitesi’nin 2 bin öğrencisi olduğunu belirten Bozkurt, “Üniversiteyi geliştireceğiz. Şehir kampüsü hazırlığımız var” dedi.

Meltem Kara Söyleyenoğlu / Posta