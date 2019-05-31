Yabancı öğrenci sınırlaması kalktı, hedef 350 bin öğrenci

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yakın zamanda üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50’sine kadar yurtdışından öğrenci kabul etme sınırlamasını kaldırdı. Bu yeni düzenleme devlet ve vakıf bütün üniversiteleri için geçerli olacak. Tıp ve diş hekimliği programları için ise, bu alanların özelliklerinden dolayı bazı istisnai şartlar getirildi. Bu iki programın yurtdışı öğrenci kontenjanı, YKS kılavuzundaki bir önceki yıla ait kontenjanının yüzde 50’si ile sınırlandırılacak. Bununla birlikte belirli koşulları sağlayan üniversiteler, uluslararası öğrenciler için ayrı bir sınıf açarak, bu iki programa bu oranın üstünde de öğrenci kabul edebilecek.

5.5 MİLYON ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Mustafa Aydın, uluslararası öğrencilerin bütün dünyada bulundukları ülkelerin ekonomisine ve eğitim kalitesine ciddi katkı sağladığını söyledi. Dünyada 5.5 milyon civarında uluslararası öğrenci bulunduğunu belirten Aydın, “Bu öğrencilerin her biri bulundukları ülkeye yılda ortalama 40 bin dolar bırakıyor. Uluslararası öğrencilerin dünya ekonomisine yaptıkları katma değer ortalama 250 milyar dolar civarında. UNESCO verilerine göre, 2020 yılında uluslararası öğrenci sayısı 7 milyon civarında olacak. Bu da ortalama 300 milyar dolar demek” dedi.

15 MİLYAR DOLAR KATKI

Türkiye’de 8 yıl önce 35 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısının bugün 158 bin olduğunu vurgulayan Aydın, bunun yeterli bir rakam olmadığına dikkat çekti. Türkiye’deki 158 bin uluslararası öğrencinin Türkiye’ye katma değerinin 5 milyar dolar civarında olduğunun altını çizen Aydın, “Bizim hedefimiz bunu 15 milyar dolara çıkarmak. 2023 vizyonunda 350 bin rakamı ile bu hedefleniyor. 350 bin uluslararası öğrenciyi almak için çalışmak ve fuarlara gitmek yetmiyordu. Çünkü YÖK’ün kontenjan sınırlaması vardı. YÖK’ün kontenjan sınırlamasını kaldırmasıyla birlikte Türkiye’deki uluslararası öğrencinin kabulü konusundaki bütün kapılar sonuna kadar açıldı” dedi.

"TEK ENGEL, AZ ÇALIŞMAK"

Kontenjan sınırlamasını kaldırmanın her şeyi çözmediğini söyleyen Aydın, Türkiye’deki üniversitelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermemesinin büyük bir sıkıntı olduğunu belirtti. Bazı üniversite yöneticilerinin uluslararası öğrencinin Türkiye’ye ve üniversite katacağı değerin farkında olmadığını vurgulayan Aydın, “Hâlâ bazı üniversitelerimiz uluslararası öğrenciyi sorun olarak görüyor. Türkiye’nin yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline geldiği bir ortamda uluslararası öğrencinin Türkiye’ye gelmesi için üniversitelerin çalışması lazım. Uluslararası öğrenci pazarından daha fazla öğrenci alabilmek için çok büyük emeğin sarf edildiği bir ortamda üniversiteler oturursa o kapıdan hiç kimse girmez. Devlet gerekli desteği veriyor, kimseye bir şey söyleyecek halimiz kalmadı. Tek engel var o da az çalışmak. Çok çalışırsak 350 bin uluslararası öğrenciye sahip bir ülkeye çok rahatlıkla ulaşabiliriz” diye konuştu. Türkiye’nin 158 bin uluslararası öğrenci ile dünyada ilk 10’un içinde olduğunu kaydeden Aydın, ilk 5’te yer almak için hiçbir engel olmadığını sözlerine ekledi.

SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK TERCİH EDİLİYOR

Türkiye’ye sırayla Azerbaycan, İran, Türki Cumhuriyetler, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlardan öğrenci geliyor. Şili, Malezya, Kanada, Kore ve Endenozya’dan gelen öğrenci de var. Bu öğrenciler, çoğunlukla sağlık, mühendislik ve iktisadi idari bilimler bölümlerini tercih ediyor.

'HAKSIZ REKABET VAR'

Mustafa Aydın, uluslararası öğrencinin Türkiye’ye gelmesi için önemli bir çaba verildiğini; ama burada da bir haksız rekabetin söz konusu olduğunu vurguladı. Devlet üniversitelerinin uluslararası öğrenciyi, ücretsiz ya da çok az bir ücretle kabul ettiğine değinen Aydın, “Bir vakıf üniversitesi, tıp ya da diş fakültesine uluslararası öğrenci kabul ederken 15-20 bin dolar talep ediyor; devlet üniversitesi ise aynı öğrenciden sadece 500 ya da bin TL gibi bir kayıt ücreti alıyor. Bu da ciddi bir haksız rekabet yaratıyor. Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri kadar ücret almasa bile, makul bir ücret alması halinde uluslararası öğrenciden gelen döviz miktarı ciddi şekilde artacak” dedi.