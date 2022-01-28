Futbol Yabancı oyuncu sayısında değişiklik! TFF duyurdu

Yabancı oyuncu sayısında değişiklik! TFF duyurdu

Futbol

Yabancı oyuncu sayısında değişiklik! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı.

28 Ocak 2022, Cuma 00:50 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi. Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı.

Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi.

İSTANBUL (İHA)

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