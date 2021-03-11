Yabancının konutta Bodrum sevdası

En çok talep gören illerin başında 1.380 satış ile İstanbul geldi. Bunu 462 ile Antalya, 179 ile Ankara, 131 ile Mersin ve 75 satışı ile Bursa izledi. Bu dönemde en çok konutu ise 459 adet ile İranlılar aldı. Bunu 385 konutla Iraklılar, 260 konutla Ruslar, 168 konutla Afganlar, 88 konutla Yemenliler takip etti.

Yabancıların en çok ilgi gösterdiği ilçelerden biri de Muğla-Bodrum. Pandemi ile birlikte nüfusu üçe katlanan ilçede gayrimenkulden otele, hastaneden hizmet sektörüne kadar birçok yatırım devam ediyor.

Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “170 binlerde olan nüfus artık 540 binleri aştı. Dünyanın çok prestijli markaları tarafından otel ve restoranlar açıldı, birçok yatırım yapıldı. Bunda uluslararası marinalara sahip olmanın da etkisi büyük” dedi.



