Yabancıya satışta hedef lüks müşteri

Sektör artık 1 milyon doların üzerinde lüks gayrimenkul alabilecek, yeni pazarlara odaklanmayı hedefliyor. Bu kapsamda Singapur, Hong Kong, Çin, İran, Kazakistan ve Azerbaycan yatırımcı çekebilmek için cazip pazarlar arasında yer alıyor.

1 MİLYON DOLARLIK ALIM

Yabancıya gayrimenkul satışı konusunda uzmanlaşan Nevita’nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Türkiye’de yabancılara satılan gayrimenkulün değeri ortalama 150 bin dolarken, bu rakamın Nevita’da 200 bin dolar olduğunu belirtti. Akbal, “Ülkemize daha fazla döviz kazandırabilmek için lüks gayrimenkul pazarında yeni bir yapılanma oluşturduk. Nevita Luxe markamız ile hedefimiz Türkiye’de 1 milyon dolar ve üzeri değerde gayrimenkul satın alabilecek yatırımcıları buraya çekebilmek” dedi.

LİSANS ŞART

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı da olan Akbal, bugün yaklaşık 5 bin emlakçının yabancıya satış yaptığını söyledi. Akbal, “Kurumsal, yanında onlarca kişi çalıştıran bir acente ile havalimanına minibüsle gelip yabancıyı alıp satış yapanlar aynı komisyonu alınca haksız rekabet oluyor. Bu nedenle bir lisanslama olsun istiyoruz” dedi. Yaptıkları araştırmaya göre Türkiye’den ev alan 100 yabancıdan 83’ünün memnun olduğunu belirten Akbal, “Memnun olmayanların karşılaştığı en büyük sorun ise site yönetimleriyle alakalı. Ödemelerin şeffaf olmaması ve dil sorunu öne çıkan şikayetler” diye konuştu.

10 DİLDE HİZMET

10 farklı dilde hizmet veren çalışan kadrolarıyla, lüks gayrimenkul pazarında son 3 ayda 100 milyon liralık rezervasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Akbal, “Bir yandan da kıta ofislerine ağırlık veriyoruz. Pakistan’da ofisimizi açmıştık. Yıl bitmeden de Dubai ofisimiz devreye girecek. Asya-Pasifik’te Çin, Avrupa’da İngiltere, Afrika’da Johannesburg veya Nairobi ofislerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Afrika’da çok ciddi bir potansiyel görüyoruz” dedi.