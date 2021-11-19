Yağ aldırma ameliyatında korkunç son! Dikkat çeken saç ekimi detayı...
Kuaförlük yaptığı İrlanda’dan bir dizi estetik ameliyat için İstanbul’a gelen 40 yaşındaki Kemal Güneş, saç ekiminin ardından girdiği yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybetti. Ameliyata katılan 3’ü doktor 14 kişi ifade verdi.
19 Kasım 2021, Cuma 07:51 Son Güncelleme:
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Evli ve 3 çocuk babası Kemal Güneş, İrlanda’da kuaförlük yapıyordu. Saç ektirme, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatları için İstanbul’a gelerek Şişli’deki bir tıp merkeziyle anlaştı. Yapılan saç ekiminin ardından geçen cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yağ aldırma ameliyatına girdi. Ameliyat sırasında fenalaştı ve kalbi durdu. Ameliyat ekibinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen Kemal Güneş, merkeze çağırılan bir ambulansla özel bir hastaneye götürülürken yolda kalbi yine durdu.
ANESTEZİ DOKTORU YOK
Özel hastanede yapılan bütün uğraşlara rağmen hayata döndürülemeyen Kemal Güneş hayatını kaybetti. Özel hastane görevlileri polisi arayarak olayı Haber verdi. Savcılık ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla soruşturma başlatırken polis, ameliyata katıldıkları öne sürülen doktorlar A.M.U. (38), S.C. (55) ve anestezi doktoru D.B.’nin (48) de arasında bulunduğu 14 kişinin şüpheli ve tanık olarak ifadesini aldı. İddiaya göre, Kemal Güneş, saç ektirdikten sonra diğer Estetik ameliyatları olmak istememiş ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyata sokulmuştu. Kemal Güneş’e anestezi uyguladığı öne sürülen doktor D.B.’nin emniyetteki ifadesinde, adının ameliyat listesinde yer almasına rağmen, kendisinin ameliyata girmediğini, hastayı görmediğini, o saatlerde tıp merkezinde bile olmadığını söylediği öne sürüldü.
AİLESİ İRLANDA’DAN GELDİ
Kemal Güneş’in ölümünün ardından ailesi apar topar İrlanda’dan İstanbul’a geldi. Ailesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından cenazesini aldıkları Kemal Güneş’i memleketleri Tunceli’de toprağa verdi. Ailenin ameliyata katılan sağlık ekibinden şikâyetçi olduğu, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. (Hürriyet)