Türkiye Yağ aldırma operasyonu için Türkiye'ye geldi! Operasyon sonrası hayatını kaybetti

Yağ aldırma operasyonu için Türkiye'ye geldi! Operasyon sonrası hayatını kaybetti

Türkiye

Yağ aldırma operasyonu için Türkiye'ye geldi! Operasyon sonrası hayatını kaybetti

Almanya'dan Türkiye'ye kol gerdirme, liposuction ve karın gerdirme ameliyatı için gelen Sadaf Gholami, geçirdiği operasyon sonrası kaldığı otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen Gholami, otele gelen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak Sadaf Gholami hayatını kaybetti. Gholami'nin kovid testinin de pozitif çıktığı belirtilirken kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

02 Şubat 2022, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
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Alman vatandaşı Sadaf Gholami yağ aldırma operasyonu için Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye geldi. 24 Ocak tarihinde kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonları yaptıran Gholami, olası bir yan etkiye karşı hastanede gözetim altına alındı. 26 Ocak tarihinde Gholami'nin kovid testi pozitif çıktı. Bir gün daha klinikte kalan Gholami, taburcu edildikten sonra Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami 29 Ocak'ta kaldığı otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen Gholami, otele gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Sadaf Gholami'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Alman Konsolosluğu'na da konuyla ilgili bilgi verdi.


Öte yandan hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kişiyle ilgili yapılan tüm uygulamaların bilime ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı algoritmalarına uygundur, hasta asemptomatik bir şekilde izolasyon kurallarına uygun olarak taburcu edildi" denildi. 

DHA


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