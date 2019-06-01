Yağ üretim tesisinde yangın! 500 bin liralık...
Muğla'da bulunan zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu söndürdüğü yangında, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı
Muğla Menteşe'de Mehmet Ali Baş’a ait zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Yağ çıkarma sırasında ezilen zeytin küspesi olan ve bahçede kurumaya bırakılan prina, yanmaya başladı. Tesisten dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar yangını, 112 Acil Merkezi’ne bildirdi.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, fabrikanın bahçesinde kurumaya bırakılan zeytin küspesini söndürmek için seferber oldu. İtfaiye görevlilerin fabrikaya sıçramaması için mücadele ettiği yangın, 2 saatlik söndürme çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
500 BİN LİRALIK KÜSPE YANDI
Yaklaşık 500 bin liralık zeytin küspesinin yandığı öğrenildi. Yangın sonrası ise gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Cavit AKGÜN/DHA