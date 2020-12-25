Yağ yakan diyet listesi: En hızlı zayıflama ve yağ yakma yöntemleri...

Genel olarak diyet listelerinde önerilen yiyecekler bellidir. Güzelliğine, estetik görünümüne ve özellikle sağlığına dikkat eden kişiler vücudunda herhangi bir fazlalık olduğunda bir an önce kurtulmak isterler. İnternetten ve çeşitli kaynaklardan araştırmalar yaparak herkes için olan ideal diyet listelerini ararlar. Yağ yakan diyet de bu listelerin başında gelir.

Yağ yakan diyet listeleri nelerdir?

Yağ yakan diyet listesindeki adımlar en az bir hafta boyunca aksatmadan uygulanmalıdır. Günlük 2 litre kadar içilmesi gereken su miktarı bu listelerin başında gelir. Ayrıca yağ yakan bitki çayları da diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Diyet için seçilen sağlıklı ve çok lif oranına sahip besinlerin yanı sıra kahvaltının belirli saatler arasında yapılması aksatılmaması gereken en önemli etkendir.

Yağ yakan diyet örneği

Yağ yakan diyet listesi, kişinin vermesi gereken kiloya, vücudunun yapısına, hastalıklarına ve daha pek çok şey göre değişmektedir. Genel olarak hiçbir hastalığı bulunmayan kişiler için uygulanan diyet listesi ise;

Sabah erkenden uyanmak ve aç karnına iki büyük bardak su içmekle başlar. Ardından mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltı sofrasında olması gereken besinler ise;

2 adet haşlanmış yumurta,

1 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir,

5 adet siyah ve 5 adet yeşil zeytin,

1 fincan çay,

1 domates ve yarım salatalık,

1 dilim ekmek ile sınırlandırılmalı ve tuz kullanımından kaçınılmalıdır.

Ara öğünde ise 3 adet tüketerek açlık bastırılabilir. Öğle arası olduğunda ise mutlaka öğüne başlamadan önce 1 bardak limonlu su içilmelidir. Ayrıca;

1 kase az yağlı yeşillik ve özellikle maydanozlu salata,

1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği,

3 yemek kaşığı bulgur pilavı,

3 yemek kaşığı yoğurt tüketilmesi gerekmektedir.

İkindi vaktinde yine bir ara öğün ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu öğünde 1 bardak sıcak süt içerisine yarım çay kaşığı tarçın eklenerek tüketilebilir. Akşam vaktinde ise saat 19:00 aşmadan önce;

Yemek öncesi bir bardak limonlu su,

1 kase mercimek çorbası

1 tabak etli sebze yemeği,

1 kase yağsız ve tuzsuz çoban salata tüketilebilir.

Neden limonlu su tüketilmelidir?

Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteniyorsa, mineral ve vitamin bakımından zengin olan limonlu su, vücudun ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılayacaktır. Ayrıca limon yağ yakımın da en etkili besinlerden biridir. Özellikle sabah vakitlerinde aç karnına içildiğinde güne zinde başlanmasını sağlar.

Neden egzersiz yapılmalıdır?

Verilen diyet listeleri genel olarak kilo vermeyi sağlar fakat düzenli ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteniyorsa mutlaka egzersiz yapılmalıdır. Egzersizlere ilk olarak yürüyüş gibi hafif egzersizlerle başlanmalıdır. Diğer yandan bölgesel verilecek fazlalıklara göre egzersiz çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle karın bölgesindeki yağları eritmek için;

Plank hareketi,

Bicycle crunches hareketi,

Russian Twist hareketi,

Push Up hareketi,

Reverse Crunch hareketi,

Mountain Climber hareketi mutlaka 10 saniye kadar yapılmalıdır.

Streç film yardımıyla nasıl yağ yakılır?

Zayıflamak amacıyla pek çok yol ve yöntem denenmiştir. Bunlardan en etkili olanı ise streç film yardımıyla yağ yakma yöntemidir. Bu yöntem tamamen kilo vermek amacıyla değil, belirli bir bölgede oluşan fazlalıkların yok olması amacıyla yapılmaktadır.

Özellikle belli bir yaştan sonra kadınların ve hatta erkeklerin dahi en çok rahatsız olduğu durum, karın bölgesinde biriken yağlardır. Bu yağlanmalardan erken ve kolay kurtulmak ya da ortaya çıktığı andan itibaren kurtulmak isteniyorsa sağlıklı beslenmek ve egzersizleri aksatmamak gerekmektedir.

Göbek çevresinde oluşan yağlanmadan beslenme ve egzersizlerle kurtulabilir. Fakat bu süreci olabildiğince hızlandırmak için streç filmden yardım alınmaktadır. Gün içerisinde en az 2,5 litre sıvı tüketimi ve yağlanan bölge;

E vitamini,

Limon,

Çekilmiş kahve ya da deniz tuzu ile masaj yaptıktan sonra bölge streç film ile kaplanır.

Bir ile iki saat kadar bu şekilde durulmalıdır. Terlemeyi ve zayıflama sürecini hızlandırmak için, egzersizler ya da yürüyüşler yapılabilir.



