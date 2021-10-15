Türkiye Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Türkiye

Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir’de sabah başlayıp, gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

15 Ekim 2021, Cuma 18:21 Son Güncelleme:
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Kent genelinde bugün saat 08.30 sıralarında başlayıp, gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. Konak Alsancak ve Karşıyaka Bahçelievler’de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, evlerin çatıları uçtu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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