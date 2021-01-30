Türkiye Yağış sonrası denizin rengi değişti

Yağış sonrası denizin rengi değişti

Türkiye

Yağış sonrası denizin rengi değişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle denizin rengi değişti.

30 Ocak 2021, Cumartesi 19:18 Son Güncelleme:
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İlçede birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Dere Sokak’tan azmağa akan çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü Kumbahçe Plajı’nda suyun rengi kahverengiye dönüştü. Ortaya çıkan manzara havadan da görüntülendi. Öte yandan, yağışın ve olumsuz havanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.

AA

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