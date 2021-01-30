Yağış sonrası denizin rengi değişti

İlçede birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Dere Sokak’tan azmağa akan çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü Kumbahçe Plajı’nda suyun rengi kahverengiye dönüştü. Ortaya çıkan manzara havadan da görüntülendi. Öte yandan, yağışın ve olumsuz havanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.

AA