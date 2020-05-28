Türkiye Yağışlı hava için yeni uyarı

Yağışlı hava için yeni uyarı

Türkiye

Yağışlı hava için yeni uyarı

Rekor sıcaklıkların ardından ülke genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava için yeni bir uyarı yapıldı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 09:25 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. 

DHA


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