Bebeklik Yağız isminin anlamı nedir? Yağız isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Yağız isminin anlamı nedir? Yağız isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Bebeklik

Yağız isminin anlamı nedir? Yağız isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Yağız isminin anlamı anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde en çok kullanılan isimlerden biri olan Yağız ismi genellikle erkek çocuklarına veriliyor. Yağız isminin anlamı ve Yağız isminin yanına yakışan isimleri açıklıyoruz...

26 Kasım 2020, Perşembe 17:55 Son Güncelleme:
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Anne ve baba olmak için gün sayanlar Yağız isminin anlamını merak ediyor. Ülkemizde erkek bebeklere en çok verilen isimlerden biri de Yağız ismidir. Yağız ismi Ankara'da 68049 kişide, İstanbul'da ise 154734 kişide vardır. Yağız isminin anlamını ve Yağız isminin yanına yakışan isimleri açıklıyoruz.

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Yağız isminin anlamı nedir?

Yağız ismi 5 farklı anlamda karşımıza çıkmaktadır.

1- Ayçın, Ay Gibi, Aya Benzer

2- Yiğit Manasına Gelir.

3-TDK Esmer.

4-TDK Bakımlı Hayvan.

5-Doru (Kızıl. Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan, yağız at).

Cinsiyeti: Erkek

Kökeni: Türkçe

Kuran 'da geçmiyor.


Yağız isminin yanına yakışan isimler 

Yağız isminin yanına en çok yakışan isimler, Mehmet, Ali ve Emre isimleridir.


Yağız isminin özellikleri nelerdir?

İş hayatını ve sosyal hayatı bir arada yürütebilen sıcak , samimi insanlardır. Ailelerine oldukça bağlıdırlar. Çevrelerini stresli anlarında pozitif yöne çekmekten keyif alırlar. Bu sebeple çok fazla çevresi vardır.Oldukça sadıktırlar.Özgüveni yüksek ve güçlü karaktere sahiptirler.









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