Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden birisi olan yağlama tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, yağlama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız nefis yemek tariflerinden birisi olan yağlama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

YAĞLAMA TARİFİ

Yağlama malzemeler

Bazlama hamuru için

4 su bardağı un

Bir tutam tuz

Yarım paket yaş maya

1 çay bardağı su

Harcı için

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

30 gram margarin veya tereyağı

300 gram kıyma

2 soğan

3 domates

Tuz

Karabiber

Bir yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı su

YAĞLAMA YAPILIŞI

Hamuru için malzemeleri bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 20 dakika dinlendirin.

Mayalanan hamuru küçük bezelere ayırın. Merdane yardımıyla 15 cm çapında açın. Tavayı tereyağı veya margarin ile yağlayıp hamurun iki yüzünü de pişirin.

İç harcı için; Margarin veya tereyağını bir tencerede eritin. Kıymayı ekleyip kavurun.

Yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız domates ve ayçiçek yağı ekleyerek pişirmeye devam edin.

Yarım çay bardağı su ekleyip bir süre daha pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Kıymalı harcı yağlamaların arasına sırasıyla koyup üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

YAĞLAMA PÜF NOKTASI

Pide türlerine göre yufka hamurunun daha ince bir şekilde açılması gerekir.

İsteğe göre üst üste koymak yerine, dürüm halinde de servis edebilirsiniz.

İç harcında kullanacağınız malzemeleri iyice karışana kadar yoğurun.

Genellikle kıyma ile hazırlanan yağlamayı, kuşbaşı tavuk eti ile hazırlayabilirsiniz.



