Yağlarla tek başınıza savaşmayın!

Vazgeçilmez lezzetlerden olan patates kızartması, mücver, köfte gibi yemekler yüksek kalori oranları sebebiyle özellikle sağlıklı beslenme konusunda hassas kişiler tarafından sofralarda daha az tercih edilebiliyor.Selpak tarafından geliştirilen yeni yağ emici havlu kızartmalarda imdada yetişiyor. Yağ Emici Havlu, tek yaprağıyla 180 kilokaloriye kadar yağı emiyor, kızartmaların tadı da keyfi de size kalıyor. Kızartmalardaki yağı içine hapseden Selpak Yağ Emici Havlu tek yaprak ile 180 kilokaloriye kadar yağı emiyor.