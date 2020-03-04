Yağlı ciltler için yepyeni bir seri

Yedi farklı ürün çeşidi ile yağlı ciltlerin günlük cilt bakımında ihtiyacı olan her şeyi sunan Simple Daily Skin Detox serisi, içeriğindeki kekik ile ciltte hijyenik bir etki yaratırken; çinko PCA sebum üretimini dengeye sokarak ciltteki yağı dengeleyen nemlendirici görevi görüyor. Serinin öne çıkan içeriği cadı fındığı ise; cildi kurutmadan fazla yağı dengeliyor ve ciltte oluşabilecek pürüzleri en baştan engelleyerek kusursuz bir görünüm sağlıyor.

PETA tarafından onaylı Cruelty-Free akreditasyonuna sahip Simple’ın diğer ürünlerinde olduğu gibi Simple Daily Skin Detox serisinde de, hayvansal kaynaklı içerik bulunmuyor. Yeni seri; sert kimyasal, parfüm, renklendirici, etil alkol, parabenin yanı sıra, cildi kurutan ve tahriş eden salisilik asit ile gözenekleri kapatarak cildin hava almasını engelleyen mineral yağ gibi bileşenleri de içeriğinde barındırmıyor.

Yağlı ciltler için SOS çözüm

Micellar Makyaj Temizleme Suyu, yağlı cilt serisinde de öne çıkıyor. Yeni seride, sağlıklı bir cilt temizliğinin olmazsa olmazı olarak görülen Arındırıcı Yüz Temizleme Jeli, fazla yağı kontrol ederek gün boyu cildin dengeli ve homojen yapısını koruyan Matlaştıran Nemlendirici ile ultra hafif, hızla cilde nüfuz eden su jeli formülündeki Yağ İçermeyen Sıvı Nemlendirici bulunuyor. Matlaştırıcı Makyaj Temizleme Mendili ve Gözenek Arındırıcı Peeling gibi cilt bakımının ana ürünlerini içeren seride,SOS Matlaştırıcı Jel ise öne çıkan bir ürün. SOS Matlaştırıcı Jel, nemlendirici öncesinde T bölgesine az miktarda uygulanabildiği gibi, yağ emme gücünü artırmak için günlük nemlendirici ile de karıştırılabiliyor. T bölgesine makyaj bazı olarak da uygulanabilen ürün, çok yağlı ciltlerde günde 3 defaya kadar, pürüzlü noktalara konsantre (SOS) çözüm olarak da sürülebiliyor.