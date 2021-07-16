Yağlı kağıt nasıl kullanılır?

Pişirme kağıdı (yağlı kağıt) yiyeceklerin sarılması, fırınlanacak olan gıdanın tepsiye yapışmaması ve tepsinin kirlenmemesi için kullanılan, mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan malzemelerden biridir. Halk arasında “yağlı kağıt” olarak da ifade edilen pişirme kağıtlarına kayganlık hissini veren malzeme, gıdayla teması tamamen sağlıklı olan slikonize malzemeden oluşan formülüdür. Özel formül, üzerine konulan gıdanın pişirme esnasında kağıda yapışmamasını sağlar ve elle tutulduğunda yağlıymış gibi kayganlık hissi verir.

Geç tutuşan ve su geçirmeyen; özellikle fırında pişirmede tepsilerin temiz kalmasını sağlayan; yağlama gerektirmeyen ve gıdaların tepsiye yapışmasını önleyen pişirme kağıdı, tepsiden servise aktarım esnasında yiyeceklerin dağılmasını da önler.

Yağlı pişirme kağıdında dikkat edilecek husus, ambalaj üzerinde belirtilen uyarılara dikkat etmektir. Maksimum sıcaklık derecesini aşılmadan kullanılmalıdır.

Fırın ısısı 180 dereceyi aşmamalıdır.

Kağıdın fırının iç yüzeyi ve ızgaralıkları ile doğrudan teması önlenmelidir.

Kağıdı fırın ısınma aşamasındayken koyulmamalıdır.

Mikro dalga fırınlarda kullanılabilir.

Pişirme kağıtları gerek etli yemekler yaparken gerekse kek tarzı hamur işleri yaparken sık sık kullanılır ancak bu kağıtların farklı kullanım alanları da vardır.

Eğer hassas bir kumaş ütüleyecekseniz ve yanmasından korkuyorsanız, ütüyü kumaşın üzerine temas ettirmeden önce yanmasını engellemek için kumaşın üzerine pişirme kağıdı yerleştirebilirsiniz.

Emici özelliği olmayan pişirme kağıtlarını, boya ya da mürekkep paleti olarak kullanabilirsiniz.

Çelik tavada yemek, börek ya da krep yapacaksanız yağlı kağıtları kullanarak yapışmasını önleyebilirsiniz. Yağlı kağıtlar, ısıya dayanıklıdır ve asla yapışmazlar. Bu nedenle yapışmasından korktuğunuz tavaların altına serebilirsiniz.

Pişirme kağıdı genellikle fırında yemek veya hamur işi pişirirken yiyeceğin pişirilen kaba yapışmaması için kullanılır. Ancak şunu söylemeliyiz ki; pişirme kağıtlarının tek kullanım şekli bu değildir. Mutfağınızda her daim bulunan pişirme kağıtlarını farklı kullanım şekilleriyle değerlendirebilirsiniz. İşte pişirme kağıtlarının farklı kullanım alanları…

Pişirme kağıtlarını örtü ya da Amerikan servis gibi kullanabilirsiniz. Eğer küçük çocuğunuz varsa tabaklarının altına pişirme kağıdı koyarak kırıntıların yere saçılmasını önleyebilirsiniz.

Çelik tencere ve tavalarda yapışma sorunu sıklıkla yaşanmaktadır. Çelik tavada, börek, yemek veya krep yapacaksanız pişirme kağıdı kullanmanızı öneririz. Böylelikle yapışma sorunu yaşamazsınız.

Pişirme kağıdının fırın dışında sıklıkla kullanıldığı bir diğer alan ise tost makinesidir. Tost yaparken çoğu zaman eriyen kaşar peyniri tost makinesine yapışır. Bu durum birçok kadın için adeta kabustur, çünkü tost makinesini temizlemek genellikle çok zaman alır. Siz de bu durumdan şikayetçi iseniz pişirme kağıdı arasında tost yapmayı denemelisiniz.

Balık çok faydalı ve lezzetli bir yiyecek olmasına rağmen birçok insan pişirirken oluşan koku nedeniyle evde balık pişirmek istemiyor. Oysa pişirme kağıdı ile bu kokunun önüne geçmek mümkün! Nasıl mı? Öncelikle fırın tepsisine bir yaprak pişirme kağıdı koyun ve üzerine temizlediğiniz balıkları yerleştirin. Ardından balıkların üstünü de pişirme kağıdı ile kapatın. Son olarak pişirme kağıtlarının kenarlarını hava çıkışı olmayacak şekilde sarın. İşte hepsi bu kadar.

Lezzetli keklerinizi kek kalıbından çıkarırken zorlanıyor musunuz? Öyleyse kek kalıbını yağlamak yerine pişirme kağıdı kullanmayı deneyin. Böylelikle parmak ısırtan keklerinizi dağılmadan ve şekli bozulmadan servis edebilirsiniz.

Buzluğa üst üste koyduğunuz köfteler, börekler birbirine mi yapışıyor? Buzluğa koymadan önce aralarına pişirme kağıdı koyarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Muffin yapmak istiyorsunuz; ancak muffin kalıbınızın olmadığını fark ettiniz. Üzülmeyin, pişirme kağıdını keserek muffin kalıbı şekli verip kekinizi pişirebilirsiniz. Hatta dilerseniz pişirme kağıdına farklı şekiller vererek lezzetli kekler ve kurabiyeler yapabilirsiniz. Böylelikle çeşit çeşit kurabiye kalıpları almanıza gerek kalmaz.

Kesme tahtasında hem sebze hem de çiğ et kesmeniz gerekiyorsa araya pişirme kağıdı koymanızı öneririz. Böylelikle çiğ etteki zararlı mikroorganizmalar sebzeye geçmemiş olur.

Mutfak dolaplarının en üstünde yağ ve toz birikir. Üstelik bu alanlar sıklıkla temizlenen yerler değildir. Bunun önüne geçmek için mutfak dolaplarının en üstüne pişirme kağıdı koyabilirsiniz.







