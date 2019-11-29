Yağmur alışverişe engel olmadı, saatlerce sırada beklediler

Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında Teşkiviye'de bulunan spor mağazasında dün geceden sıraya girenler yağmura aldırış etmeden ayakkabı almak için birbirleriyle yarıştı.

Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde Şişli'de bulunan spor mağazasında özel olarak üretilen ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Geceden sıraya giren vatandaşların zaman zaman gerginlik yaşadığı görüldü. Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı.

Bugüne özel indirim için beklediler

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci," Sabah 07.00'den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2 bin 500 lira. Ancak bugüne özel olarak bin 500 liraya satışa sunulacak" diye konuştu.

"Okula gitmedik, sıra gelirse ayakkabıyı alacağız"

Ayakkabı alabilmek için okula gitmeyerek sıraya giren bir başka öğrenci ise," Ayakkabıyı alabilmek için sabah erkenden buraya geldik. Okulu astık bugün. Sıra gelirse alacağız ayakkabıyı" dedi.

Yağmura aldırış etmediler

Mevcut ekonomik şartlara göre pahalı bir ayakkabı aldığını kaydeden bir vatandaş ise,"Dün akşam saat 23.00'den beri bekliyorum. Asgari ücretin 2 bin lira olduğunu düşünürsek pahalı bir ayakkabı. Bin 500 liraya ayakkabı sahibi olduk. Zaman zaman sırada tartışmalar yaşandı. Ben hiç oralı olmadım" şeklinde konuştu.



