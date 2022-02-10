Türkiye Yağmur Alparslan'ın ölümü sonrası açığa alınan polis memurları gözaltına alındı

Yağmur Alparslan'ın ölümü sonrası açığa alınan polis memurları gözaltına alındı

Türkiye

Yağmur Alparslan'ın ölümü sonrası açığa alınan polis memurları gözaltına alındı

Bakırköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araca yönelik açılan ateşte Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Yağmur'un ölümünün ardından açığa alınan 2 polis memuru gözaltına alındı.

10 Şubat 2022, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Bakırköy'de polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kaçan araçtan silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya (20) ise gözaltına alınmıştı. Yaşamını yitiren genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru dün açığa alınmıştı. Soruşturma savcısının talebi üzerine olaya karışan 2 emniyet mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi.


OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Serhat Kaya (22) isimli sürücü 20 dakika boyunca polis ekiplerinden kaçmıştı. Ters yöne girerek araçlara çarpan sürücünün elinde silah olduğunu gören polis ekipleri araca yönelik ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu aracın içinde bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan ağır yaralanmış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İHA


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