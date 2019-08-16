Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü

Safranbolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirdi.

Karabük-Safranbolu istikametine seyir eden sürücüler ise dere yatağına dönen yollarda ilerlemekte zorlandı.

SU TAŞKINLARI MEYDANA GELDİ

Metrekareye 2 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu’da ara caddelerin merdivenleri su taşkınları meydana geldi.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın Karabük’te sağanak ve gök gürültülü yağışların bulunacağı ve metrekareye 21 kilogram yağışın düşeceği belirtilirken vatandaşlar ani sel ve baskınlara karşın uyarıldı.

KARABÜK (İHA)