Yağmur botları nasıl kombinlenir?

YAĞMUR ÇİZMESİ KOMBİNLERİ

Yağmur çizmeleri sonbahar aylarına girdiğimiz şu günlerde tekrar dolaplardan çıkmaya başladı. Hem yağmura karşı en iyi alternatif olmaları hem de tarz duruşlarıyla yağmur çizmeleri günlük giyimdeki yerini korumaya devam ediyor. Yağmur çizmeleri sayısız kıyafet kombinine de harika bir şekilde eşlik eden parçalardan biri.Sonbaharın hafif serin havasında ince çoraplarla hala jean şortlarınızı giyebiliyorken en iddialı kombinlerden birine de imza atabilirsiniz. Jean şortunuz, uzun hırkanız ve altına giyeceğiniz yağmur botlarınızla şehirdeki onlarca festivale ve hafta sonu etkinliğine katılarak cool tarzınızla dikkat çekebilirsiniz. Aynı şekilde yağmur çizmelerinizin içerisine dizüstü çoraplar giyip üzerine mini deri eteğinizi veya jean eteğinizi geçirerek yine iddialı bir kombin oluşturabilirsiniz.Biraz daha soğuk günlerde ise kalın hırkanız ve dar jeaninizin üzerine giyeceğiniz yağmur botlarınızı başınızda botunuzla aynı renkte bir şapka veya bereyle tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde boyunuzla aynı renkte veya uyumlu renklerde bir hırka seçerek uyumu bu iki parça arasında yapabilirsiniz.Hafta sonu alışverişlerine ise kısa elbiseniz ve uzun çoraplarınız üzerine botlarınızı giyerek gidebilirsiniz. Boynunuza botunuzla uygun renklerde bir fular ya da atkı takmayı unutmayın. Bohem ve hoş bir kombin için bu görünüm oldukça ideal. Ofis stili için ise mini elbisenizi aynı renkte külotlu çoraplarla ve paltonuzla tamamlayıp altına yağmur çizmelerinizi giyebilirsiniz. Başınıza fötr bir şapka takarak görünümünüzü daha havalı bir hale sokabilirsiniz.Dizde biten A formlu etekler ve salaş kazaklar da yağmur botlarıyla bohem ve sofistike bir görüntü oluşturabilir. Bu kombinde fularınızı takmayı unutmayın. Spora giderken ise bol sweatshirtünüzün altına tayt ve yağmur çizmelerinizi geçirerek sporda da tarz sahibi bir görüntü elde edebilirsiniz. Beyzbol şapkaları görüntünüzü daha etkili kılabilir.Deri elbiseler ve deri mini etekler de yağmur çizmeleriyle farklı bir kombin oluşturabilir. Deri ceketinizi dar skinny jeanlerle tamamlayarak altına yağmur botu giyebilirsiniz. Daha dikkat çekici bir görünüm için bohem şapkalardan yardım alabilirsiniz. Yağmur çizmesi giyerken etek boyunuzun diz üstünde olması daha hoş bir görüntü elde etmenizi sağlar.