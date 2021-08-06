Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yüksek hava sıcaklıkları başta kronik hastalığı olanlar olmak üzere pek çok kişide sağlık sorunlarına neden olurken aynı zamanda yangınlarla mücadeleyi de olumsuz etkiliyor. Peki, Yağmur ne zaman yağacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Hafta sonu hava nasıl? Uzman isim açıkladı…

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK? HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarını" değerlendiren Prof. Dr. Zafer Aslan, sıcaklıkların biteceği tarihe yönelik açıklamada bulundu. Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının yakın zamanda sona ereceğini belirtti ve havaların yakın zamanda serinleyeceğinin müjdesini verdi.

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklığın 45 dereceye kadar çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Zafer Aslan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesini beklediklerini kaydetti.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor.

Aynı zamanda ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağını tahmin ediliyor.