Magazin Yağmur Sarıoğlu, 22 kilo verecek

Yağmur Sarıoğlu, 22 kilo verecek

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Yağmur Sarıoğlu, 22 kilo verecek

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu hamilelik döneminde 59 kilodan 88 kiloya çıkmış. 4 ayda 16 kilo veren Sarıoğlu’nun hedefi; 3 yıl önceki haline dönmek.

04 Ocak 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da nikah masasına oturmuştu. Çocukları; Sarp 2011’de, Sare ise 2018’de dünyaya gelmişti. Çift 10 Eylül’de üçüncü kez anne-baba olmuş, oğulları Saran’ı kucaklarına almıştı. Hamilelik döneminde 59’dan 88’e çıkan Sarıoğlu 4 ayda 16 kilo verdi. Dün de yol haritasını açıkladı.

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Emzirmeye devam

Yağmur, “Artık aralıklı oruç yöntemine başlıyorum. Katı bir diyet uygulamayacağım. Çünkü emziriyorum. Yürüyüş ve kardiyo antrenmanları da yapacağım. Sütümün azalmaması için ayda en fazla 4 kilo vermeyi düşünüyorum. Buna göre; yediklerime içtiklerime dikkat edeceğim. İdeal kilom; 53. Ama benim hedefim yaza kadar 50’ye düşmek.”

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