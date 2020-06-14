Magazin Yağmur Sarıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Yağmur Sarıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

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Yağmur Sarıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

14 Haziran 2020, Pazar 00:38 Son Güncelleme:
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Futbolculuk hayatını sessiz sedasız noktalayan ve antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Sabri Sarıoğlu’nun eşi pilot Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı: “Bebeğimiz erkek... Kendimi kıza hazırlamış, isim bile bulmuştum ama erkek beni hazırlıksız yakaladı, dolayısıyla isim önerilerine açığım.

Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çiftinin Sarp ve Sare isminde iki çocuğu var.


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