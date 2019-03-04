Yağmur Sarıoğlu uçaktan paylaştı

Pilot koltuğunda oturduğu uçağıyla ilgili bilgiler paylaşan Yağmur Sarıoğlu, daha sonra kabin memuru bir kadınla çekilmiş fotoğrafını da paylaştı ve "En iyi kabin ekibi, üzgünüm beyler" notunu yazdı.

'EVİME HOŞ GELDİNİZ'

Yağmur Sarıoğlu’nun, Instagram hesabından uçağıyla ilgili paylaştığı bilgiler ise şöyle:

"Evime hoş geldiniz. Bu aşkımın uzunluğu 45 metre. Kokpit kadar kabine de hastayız."