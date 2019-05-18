Bir dönem futbolcu eşi Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2,5 milyon TL'lik Lamborghini ile gündem olan Yağmur Sarıoğlu, uzun süre bu gösterişe son vermişti. Takvim gazetesinin haberine göre; dillere destan araçlarını bir bir satan Sarıoğlu çifti, daha mütevazi araçlarla görüntülenmeye başlamıştı.

Sabri Sarıoğlu, geçen yıl eşine 565 bin TL değerinde Porsche Cayene almıştı. Önceki gün bir araç kaplama firmasına giden Yağmur Sarıoğlu, cipinin rengini maviye döndürdü.

8 BİN 500 TL!

Bu renk değişikliği için Yağmur Sarıoğlu'nun cebinden 8 bin 500 TL çıktı. Yağmur Sarıoğlu, aracı kaplanırken çektiği görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

Uzun süredir bu tarz havalı paylaşımlardan uzak kalan Yağmur Sanoğlu'nun videosu, "Yengeden İstanbul trafiğine havalı dönüş" dedirtti.