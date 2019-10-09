Takvim'de yer alan habere göre; eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor.

Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Yağmur Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.

Boşanırken mehir talep edilebiliniyor

Emre Aşık'tan dini nikahta 100 Cumhuriyet altını isteyen Yağmur Sarnıç, yaklaşık 186 bin liranın ödenmesi için eşine icra takibi başlattı. Kadın, boşanırken mehir talep edebiliyor.





Bu haberi de okudular Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi