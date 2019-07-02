Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç hakkındaki şiddet iddiaları ile ilgili son noktayı mahkeme koydu. Emre Aşık’ın açtığı dava sonucu mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi. Çocuklarını vermek istemeyen Yağmur Sarnıç, sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Bu haberin ardından Yağmur Sarnıç’ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç kimdir?

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la evli olan Yağmur Aşık, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta evlilik yapan Yağmur Aşık’ın mesleği ise iç mimarlıktır. Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.

Yine bir başka olayla daha gündeme gelen Yağmur Aşık, ateşlenen çocuğunu hastaneye götürdükten sonra aracını başhekimlik önüne park etmek istemesinin ardından müdahale eden güvenlik görevlisiyle tartışmış ve olay polislerin müdahalesi ile aralanmıştı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda ise Yağmur Aşık, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık darp edildi.