Yağmur Sarnıç Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la olan sancılı boşanma süreci ile gündemde. Üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkeme tarafından çocuklarının velayetinin Yağmur Sarnıç’tan alıp Emre Aşık’a vermesi ve o anların kameralara yansıması yürek burkmuştu. Yağmur Sarnıç Kanal D’nin sevilen magazin programı Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına katıldı. Programın takipçileri Yağmur Sarnıç kimdir? sorusunu aratıyor. İşte Yağmur Sarnıç hakkındaki detaylar…

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la evli olan Yağmur Aşık, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta evlilik yapan Yağmur Aşık’ın mesleği ise iç mimarlıktır. Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. Emre Aşık 017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.

Yine bir başka olayla daha gündeme gelen Yağmur Aşık, ateşlenen çocuğunu hastaneye götürdükten sonra aracını başhekimlik önüne park etmek istemesinin ardından müdahale eden güvenlik görevlisiyle tartışmış ve olay polislerin müdahalesi ile aralanmıştı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda ise Yağmur Aşık, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık darp edildi.