Rize'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Rize’nin Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu.

Merkez Mahallesi’nin Çarşıbaşı mevkisinde bazı binaların zemin ve bordum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Pazar-Hemşin karayolunun bazı noktalarında heyelanlar meydana geldi. Öte yandan, ilçeye bağlı Yukarı Soğuksu Mahallesi’nde mezarlıkların bulunduğu bölgede de kayma yaşandı.

AA