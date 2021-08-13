Türkiye Yağmur şiddetini artırdı, Ağaran Şelalesi taştı! Yollar ulaşıma kapandı

Yağmur şiddetini artırdı, Ağaran Şelalesi taştı! Yollar ulaşıma kapandı

Türkiye

Yağmur şiddetini artırdı, Ağaran Şelalesi taştı! Yollar ulaşıma kapandı

Rize’de sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı.

13 Ağustos 2021, Cuma 20:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rize'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Rize’nin Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu.

Merkez Mahallesi’nin Çarşıbaşı mevkisinde bazı binaların zemin ve bordum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Pazar-Hemşin karayolunun bazı noktalarında heyelanlar meydana geldi. Öte yandan, ilçeye bağlı Yukarı Soğuksu Mahallesi’nde mezarlıkların bulunduğu bölgede de kayma yaşandı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Ölümlü kazaların önüne geçebiliriz
Hakan Çelik
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İkna çalışmaları sonucu 1 PKK’lı teslim oldu