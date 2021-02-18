Ekonomi Yağmur sonrası topladıkları mantarı kilosu 40 TL'den satıyorlar

Yağmur sonrası topladıkları mantarı kilosu 40 TL'den satıyorlar

Ekonomi

Yağmur sonrası topladıkları mantarı kilosu 40 TL'den satıyorlar

Mersin Silifke'de yağmurdan sonra çıkan ve halk arasında 'çam mantarı' adı verilen mantar türü kilosu 40 TL'den alıcı buluyor.

18 Şubat 2021, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Türkiye'de en çok bilinen yaban mantarı türü olan ve ormanlık alanda yetişen çam mantarları, kış aylarında yoğun yağışların ardından çıkmaya başlıyor.

Vatandaşlar, yağmurun ardından havanın açılması ile ormanlık alanın yolunu tutarak, lezzetli çam mantarlarını toplamaya başlıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde de vatandaşlar hem lezzeti hem de ekonomik değeri nedeniyle her kış çam mantarı topluyor. Kilosu 40 TL'ye satılan çam mantarı, lezzeti ile yoğun şekilde tercih ediliyor ve bazıları için geçim kaynağı oluyor. Mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, zehirli ve zehirsiz mantarı bilmeyenlerin kesinlikle çam mantarı toplamaya çıkmamaları uyarısında bulunuyor.


Aracı olmayan bazı vatandaşlar ise taksi tutup, mantar toplamaya gidiyor. Mantar toplamaya gelen vatandaşlar, kovalarını doldurduktan sonra yine taksi ile evlerine dönüyor.

DHA

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