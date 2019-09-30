Yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yağmur suyu borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Karabağ Mahallesi 2075 Sokak Mercan Sitesi’nde, bir evin istinat duvarındaki yağmur suyu borusuna bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kurutulduktan sonra serbest bırakıldı
İhbar üzerine olay yerine giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kediyi mahsur kaldığı dar borudan çıkarmayı başardı.
Sağ olarak kurtarılan kedi, saç kurutma makinesiyle kurutulduktan sonra serbest bırakıldı.
MUĞLA (AA)