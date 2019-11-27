Yağmur Tanrısevsin, Demet Özdemir’i takip etmeyi bıraktı

Demet Özdemir’in adının Oğuzhan Koç’la aşk iddialarına karışmasının ardından Yağmur Tanrısevsin, Özdemir’i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

27 Kasım 2019, Çarşamba 22:35 Son Güncelleme:
A A
Yağmur Tanrısevsin, Demet Özdemir’i takip etmeyi bıraktı

Önceki gece Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlenmişti.

Mekan çıkışı birlikte görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla yollarına devam etmişlerdi.

Yarı yolda birleştiler

Ayrı araçlarla çıkış yapan ikiliden Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına binmiş ve birlikte Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne gitmişlerdi.

Oğuzhan Koç, 3,5 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den geçen ay ayrılmıştı.

Çıkan haberler kızdırdı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un aşk yaşadıklarına ilişkin çıkan iddialar Yağmur Tanrısevsin'i kızdırdı. Tanrısevsin, Demet Özdemir'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Bu haberi de okudularDemet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?

Bu haberi de okudularOğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin’den ayrılık açıklaması geldi

Bu haberi de okudularOğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket!


Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Haluk Bilginer'in 45 yıllık mücadelesi: Önce hamallık yaptı sonra en seksi Türk seçildi