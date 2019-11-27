Yağmur Tanrısevsin, Demet Özdemir’i takip etmeyi bıraktı
Demet Özdemir’in adının Oğuzhan Koç’la aşk iddialarına karışmasının ardından Yağmur Tanrısevsin, Özdemir’i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.
Önceki gece Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlenmişti.
Mekan çıkışı birlikte görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla yollarına devam etmişlerdi.
Yarı yolda birleştiler
Ayrı araçlarla çıkış yapan ikiliden Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına binmiş ve birlikte Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne gitmişlerdi.
Oğuzhan Koç, 3,5 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den geçen ay ayrılmıştı.
Çıkan haberler kızdırdı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un aşk yaşadıklarına ilişkin çıkan iddialar Yağmur Tanrısevsin'i kızdırdı. Tanrısevsin, Demet Özdemir'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.
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