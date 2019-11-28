Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini geçen ay bitiren Oğuzhan Koç'un, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi.

Demet Özdemir’in adının Oğuzhan Koç’la aşk iddialarına karışmasının ardından Yağmur Tanrısevsin, Özdemir’i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; zor günler geçirdiği söylenen Yağmur Tanrısevsin, yaşadıklarını unutmak için hafızasını sildirecek.

Güzel oyuncu, TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak. Hafıza sildirme yöntemi, daha önce de Merve Boluğur ve Ebru Polat'la gündeme gelmişti.

#olayıngeçimişi

Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'in yıllar önce sette başlayan aşkları sona erdi. İlişkilerinin bittiğine dair henüz iki taraftan da açıklama gelmedi.





Çift, Eylül ayının başında magazin muhabirlerinin evlilikle ilgili sorularına "Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar." cevabını vermişlerdi.





Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlenmişti.





Mekan çıkışı birlikte görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla yollarına devam etmişlerdi.



