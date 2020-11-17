Yağmur Tanrısevsin: Sesinizi sesimize katın

Çevre duyarlılığı ile de tanınan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir paylaşımda bulundu. Tanrısevsin, doğayla iç içe olan pozlarını takipçileriyle paylaşarak bir mesaj yayınladı.

30 yaşındaki oyuncu, iklim değişikliğine uyum sağlamak için günlük yaşamlarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada, Atlantik Okyanusu üzerinde eş zamanlı birden fazla kasırga oluşmasından Avustralya’daki orman yangınlarına kadar, iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenen afetler artıyor ve en sıcak yıl rekoru, neredeyse her yıl bir kez daha kırılıyor."





'Küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmalıyız!'

"İklim eylemini desteklemek için sesimi yükseltiyorum. Küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmalıyız! İklim değişikliğine uyum sağlamak için günlük yaşamlarımızı değiştirmeliyiz. Sesinizi sesimize katın.

Oğuzhan Koç'la yollarını ayırmıştı

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı.

Oğuzhan Koç’la barıştıklarına dair çıkan iddialar için oyuncu, "Kötü bir şekilde ayrılmadık. Saygı çerçevesinde bitti. Arkadaşız tabii ki, onun haricinde bir şey yok" diye cevaplamıştı.







