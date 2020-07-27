Yağmur Tanrısevsin teknede misafirliğe gitti
5 yıllık aşkın ardından Oğuzhan Koç ile yolları ayrılan oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da ortaya çıktı. Ali KESER / POSTA
27 Temmuz 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç, 5 yıllık aşkın ardından 9 ay önce ayrılmıştı. Çiftin karantinada barışıp tekrar beraber olduğu söylense de taraflar bu iddiayı yalanladı. Instagram’da İstanbul’dan paylaşımlar yapan Yağmur Tanrısevsin önceki gün Bodrum’da ortaya çıktı. Türkbükü’nde demirleyen bir teknede görüntülendi.
Arkadaş grubunda işletmeci Murat Kazancıoğlu da vardı. Kazancıoğlu misafir ettiği Yağmur Tanrısevsin’i daha sonra bota bindirip uğurladı. Yağmur Tanrısevsin son röportajında yalnız olduğunu söylemişti.