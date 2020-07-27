Yağmur Tanrısevsin teknede misafirliğe gitti

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç, 5 yıllık aşkın ardından 9 ay önce ayrılmıştı. Çiftin karantinada barışıp tekrar beraber olduğu söylense de taraflar bu iddiayı yalanladı. Instagram’da İstanbul’dan paylaşımlar yapan Yağmur Tanrısevsin önceki gün Bodrum’da ortaya çıktı. Türkbükü’nde demirleyen bir teknede görüntülendi.

Arkadaş grubunda işletmeci Murat Kazancıoğlu da vardı. Kazancıoğlu misafir ettiği Yağmur Tanrısevsin’i daha sonra bota bindirip uğurladı. Yağmur Tanrısevsin son röportajında yalnız olduğunu söylemişti.