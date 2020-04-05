Magazin Yağmur Tanrısevsin'den 'Barıştılar' iddialarına yanıt!

Yağmur Tanrısevsin'den 'Barıştılar' iddialarına yanıt!

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Yağmur Tanrısevsin'den 'Barıştılar' iddialarına yanıt!

Bir süre önce 3,5 yıllık ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'un dün barıştıkları iddia edilmişti. Tanrısevsin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı.

05 Nisan 2020, Pazar 11:36 Son Güncelleme:
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2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı.

Yaklaşık 7 aydır ayrı olan Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'u ortak arkadaşlarının barıştırdığı, hatta ikilinin karantina günlerini birlikte geçirdiği iddia edilmişti.

'Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen'

Çıkan haberlerin ardından Tanrısevsin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Karantina günleri raporu... Gün; 20, ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz. Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen."

Oğuzhan Koç ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda Yağmur Tanrısevsin ile yeniden barışıp barışmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bırakan Koç, şöyle demişti:

"Aşka küsmedim, aşka küsülür mü hiç? Hayat devam ediyor."


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