Yağmur Tanrısevsin’e mesaj yağdı: Ressam Bob görse gurur duyardı

Corana virüse karşı alınan önlemler kapsamında eve kapanan Yağmur Tanrısevsin 40’ıncı günü geride bıraktı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan oyuncu, resimle de ilgileniyor. Sanatın her alanında yetenekli olan Yağmur Tanrısevsin Instagram’da ilginç bir canlı yayına imza attı. Tuvalin başına geçti ve takipçilerinden gelen yönlendirmelerle dakikalar içinde bir tablo yaptı. Tablodaki her şeye takipçileri karar verdi.

Anket sonucu eserinin adını ‘Umut’ koydu. Tanrısevsin için sosyal medyada ‘Ressam Bob görse seninle gurur duyardı’ yorumları yapıldı. Yağmur Tanrısevsin de “Kendisinin hayranıydım” cevabını verdi. Bob Ross 90’lı yıllarda TRT’de dakikalar içinde şaheser resimler ortaya çıkarırdı.

Karantina ressamları

Resme olan ilgi ve yeteneğiyle bilinen Hande Erçel bu süreçte evinin alt katını atölyeye çevirdi. Geçtiğimiz günlerde sergi açan Nurgül Yeşilçay karantinada 3 tablo bitirdi. Yasemin Allen ile Şevval Şahin resme başladı. Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal bu süreçte evlerinin duvarına resim yaparak vakit geçiriyor. Emel Sayın da online resim derslerine başlayan ünlülerden.