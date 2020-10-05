Yağmur Ünal: Annemi ikna etmek kolay değil

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi DJ Can Balta ile önceki akşam bir arkadaşlarının Nişantaşı’ndaki doğum günü partisine katıldı. “Erkek arkadaşınızı, annenizle tanıştırdınız mı?” sorusu karşısında güldü, ama cevap vermedi.

Yapımcı Yağmur Ünal başrolü annesi Türkan Şoray’ın oynayacağı bir TV dizisine hazırlandığı iddiasını da şöyle yanıtladı:

“Annem böyle bir şeye sıcak bakmıyor. Onu ikna etmek kolay değil, her şeyin mükemmel olması şart. Şu an elimde annemin ‘evet’ diyebileceği bir yapım yok.”



