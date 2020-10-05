Yağmur Ünal: Annemi ikna etmek kolay değil
Yağmur Ünal bir süre önce yapımcılığa soyunmuştu. Annesinin 2015’te yönettiği ‘Uzaklarda Arama’da rol alan Yağmur, yeni projeleri olduğunu söylemiş “Annemin sağlığı yerinde. Hatta son zamanlarda daha da güzelleşti. Kendisi bir yapımda yer almak istemiyor. Ama ben ona teklif götürmeye hazırlanıyorum. Umarım ikna ederim” diye konuşmuştu. Hakan KIRARSLAN / POSTA
05 Ekim 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi DJ Can Balta ile önceki akşam bir arkadaşlarının Nişantaşı’ndaki doğum günü partisine katıldı. “Erkek arkadaşınızı, annenizle tanıştırdınız mı?” sorusu karşısında güldü, ama cevap vermedi.
Yapımcı Yağmur Ünal başrolü annesi Türkan Şoray’ın oynayacağı bir TV dizisine hazırlandığı iddiasını da şöyle yanıtladı:
“Annem böyle bir şeye sıcak bakmıyor. Onu ikna etmek kolay değil, her şeyin mükemmel olması şart. Şu an elimde annemin ‘evet’ diyebileceği bir yapım yok.”
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