Yağmur yağınca neden trafik olur?

Konu trafikse, yağmurun kardan çok daha ölümcül olduğu kesin. Trafik kazalarının yüzde 47'si yıllık olarak yağmurdan kaynaklanıyor, hava durumu kaynaklı ölümlerde birinci sıraya yağmur oturuyor. Bu sayı sadece ABD'de yılda 7 bin kazaya denk. Yağmur, trafik kazalarında sıcaktan, fırtınadan, hatta kasırgalardan bile daha fazla sorumlu. Bunun nedeni saydığımız hava olaylarında en fazla yağmura 'maruz' kaldığımızdan kaynaklanıyor olabilir, sonuç olarak yağmur tüm hava olaylarından daha fazla ölüme sebep oluyor. Ama neden?

Kayganlık ve kavrama gücü

Islaklık sürtünme kaybına yol açtığı için araçların kavrama kapasitesi azalıyor. Lastiklerin çekiş gücü azalınca da virajları alırken kayma riski artıyor. Bir diğer neden, yağmur kuru havalarda yollarda biriken tüm -tabiri caizse- çer çöpü yüzeye çıkarıyor. Bu da yolları daha kaygan haline getiren bir başka unsur. Sürücülerde paniğe yol açan sel, sürüşü yavaşlatan bir başka faktör. Hız hassasiyetinin ıslaklık nedeniyle düşmesi de sürücülerde daha yavaş gitme içgüdüsüyle sonuçlanıyor.

Görüş mesafesi

Öndeki aracın sıçrattığı su, yağmurun hızına yetişemeyen silecekler... Görüş mesafesi kuru bir güne yüzde 60 oranında azalan sürücünün, yolda daha yavaş ve temkinli olması kaçınılmaz. Yollardaki derin çukurlar, kasisler ve direnaj sistemleri de yağmur suyuyla kapanıyor, sürücüler risk almak istemeyince daha yavaş gitmeye başlıyor.

Daha fazla araç yola çıkıyor

Yağmurlu bir günde, güneşli bir güne oranla yüzde 157 oranında daha fazla araç yola çıkıyor.