Yağmurda dinlenecek 11 şarkı

Kış geldi, artık gülen güneşin yerini melankolik yağmur aldı. Peki sen bu havada ne yapacaksın? Yağmur yağdığı zaman hepimizin morali bir anda düşer. İşe veya okula yetişmeye çalışırken yolda sırılsıklam olmuş olabilirsin. Hatta belki de sinirden küplere bindin. Ancak böyle bir anı bile kaliteli hale getirmenin bir yöntemi var: Yağmur şarkıları. Yağmurun hüznünü paylaşabileceğin ve bir an olsun şehrin hengamesinden seni koparacak 8 şarkı burada.





1-Sun Kil Moon- Carry Me Ohio









2-Bülent Ortaçgil- Bu Su Hiç Durmaz





3-Jay Jay Johanson- Far Away





4-Massive Attack- Teardrop









5-Şebnem Ferah- Yağmurlar (Olmazsa olmaz!)









6-Teoman- Kupa Kızı Sinek Valesi (Olmazsa olmaz!)









7-Evgeny Grinko- Valse





8-Sevdaliza- Martyr





9- Merve Deniz Acoustic Sessions- Ateş Böceği





10-Melek Mosso - Bana yalan söylediler (cover)





11-Sufle - Köprüaltı (Duman Acoustic Cover)



