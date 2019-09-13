Yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kuruladı

Muğla’da sabah saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Neval Çolak (27), isimli kişi İsmet İnönü Caddesi’nde yağmurda ıslanmış köpeği fark etti.

Hayvanın titrediğini, hareket etmediğini gören genç kadın köpeği kendi imkanlarıyla kurutmaya çalıştı.

Yakında bulunan bir gözlük dükkanı çalışanları da havlu peçetelerle yardım etti. Köpek daha sonra bir iş yerine götürülerek klimayla ısıtılmaya çalışıldı.



