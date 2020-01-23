Yağmurda kabaran saçlar için 5 çözüm

Özellikle kabarmaya meyilli saçlarınız varsa, yağmur sonrası korkunç bir görüntüye sahip olmanız mümkün. Hele ki bir iş toplantısına giderken yağmura yakalanırsanız vay halinize! Ancak isyankar saçlarınızı yağmura rağmen ehlileştirebilirsiniz. Bunun için elbette kullanmanız gereken bazı bakım ürünleri ve yapmanız gereken ufak tüyolar var. İşte yağmurda kabaran saçlara 5 çözüm önerisi.

1-Şampuan ve saç kremi

Kabarmaya meyilli saçların her zaman kabarıklık önleyici şampuan ve saç kremi kullanması gerekiyor. Bu ürünler sayesinde yağmur sonrasında bile daha düzgün saçlara sahip olmanız mümkün.

2-Suya dayanıklı saç spreyi

Saçların da gerek güneş, gerekse yağmur için koruyucu bir kalkana ihtiyacı vardır. Bu koruyucu kalkanlar, saç üzerinde bir tabaka oluşturarak ihtiyacınızı karşılar. Duş sonrası saçınıza uygulayacağınız suya dayanıklı saç spreyi ile şekil verdiğiniz saçlarınızı yağmura ve kabarmaya karşı koruyabilirsiniz.

3-Geniş dişli tarak kullanın

Saç fırçaları her zaman saçın daha fazla kabarmasına neden olur. Bu nedenle, geniş dişli tarak kullanarak yağmur sonrası saçlarınızı yeniden düzene sokabilirsiniz. Saçlarınızı elle düzeltmeye çalışmanız da yine fazla kabarmasına neden olacaktır.

4-Hızlı kurutun

Kabarmaya karşı en iyi çözüm hızlı kurutma. Yağmur sonrası ıslanan saçınızı kurutma makinesiyle hemen kurutmanız, kabarmanın önüne geçmenizi sağlayacaktır.

5-Havlu kullanın

Yağmur sonrası ıslanan saçlarınıza sert hareketler uygulamamalısınız. Havluyla veya mikrofiber bezle saçınızdaki fazla suyu alabilirsiniz.



