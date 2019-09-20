Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, 1 kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, zanlının terör örgütüyle bağlantısı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.



