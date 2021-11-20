Türkiye Yakalandı! Emniyetteki işlemleri sürüyor

Yakalandı! Emniyetteki işlemleri sürüyor

Türkiye

Yakalandı! Emniyetteki işlemleri sürüyor

Malatya’da boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarını evde bir süre rehin aldıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 22:29 Son Güncelleme:
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Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden Hamza U, dün akşam eşi Çınar U. ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine çatıya uzattığı merdivenle kaçan Hamza U’nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, akşam saatlerinde şüpheliyi iş yerinin yakınlarında yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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