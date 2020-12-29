Türkiye Yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer ile ilgili kahreden detay: Bu akşam online eğitim verecekti
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer ile ilgili kahreden detay: Bu akşam online eğitim verecekti

Yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer ile ilgili kahreden detay: Bu akşam online eğitim verecekti

Türkiye

Yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer ile ilgili kahreden detay: Bu akşam online eğitim verecekti

Maltepe'de eski sevgilisi Kemal Delbe tarafından 2 gün esir alındıktan sonra yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.

29 Aralık 2020, Salı 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12. 30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca esir aldı. Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Akşam eğitim verecekti 

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.

İlgili Haberler
İstanbul'da öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüAYM'den Osman Kavala hakkında ret kararıCanlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Hakan Çelik
Teknolojide devrim
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Programlarına uymayan partiler n’olacak...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Püf noktası
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya ile Türkiye ortak aşı geliştirmek için anlaşma imzaladı