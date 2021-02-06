Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında kadın hakem konusuna değindi. Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nihat Özdemir ile görüştüğünü ifade eden Çekirge, başkana "Süper Lig için kadın hakem olabilir mi?" diye sorduğunu ve Özdemir'in "Evet, Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz, çalışmalarımız var" cevabını verdiğini aktardı.

Fatih Çekirge, Türkiye’nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta'nın, Evrensel’e verdiği bir röportajında 1991 Kadınlar Dünya Kupası'na gönderilmediğini ve görevinin iptal edildiğini aktararak, "Okuyunca içim acıdı. Hayatta canavar ruhlu erkeklerden çektikleri yetmiyormuş gibi, kadınlara yeşil sahalarda da böyle bir ayrım olmasını yadırgadım" dedi.

Çekirge, "Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz. Tabii aklımda bu soru var. Ve konuyu Lale Orta’nın bu sözüne getirip sordum, 'Başkan, neden liglerde kadın hakem yok?' Özdemir önce bir durdu. Sonra heyecanla cevap verdi, 'Kadın hakemlerimiz yetiştiriliyor. Yani bu konuda projemiz var Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz. Çalışmalarımız var. 2022-23 sezonunda Süper Lig’de kadın hakemlerimiz olacak. O sezonda kadın hakemlerimiz maçlarda görev alacak" diye yazdı.





İlgili Haberler Stephanie Frappart Şampiyonlar Ligi'nin ilk kadın hakemi olacak



