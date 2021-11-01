Yakınındaki isim koronaya yakalanmıştı! Biden'ın test sonucu belli oldu
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıkmasının ardından, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıklandı.
01 Kasım 2021, Pazartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Psaki'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Kovid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.
AA
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