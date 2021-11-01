Dünya Yakınındaki isim koronaya yakalanmıştı! Biden'ın test sonucu belli oldu

Yakınındaki isim koronaya yakalanmıştı! Biden'ın test sonucu belli oldu

Dünya

Yakınındaki isim koronaya yakalanmıştı! Biden'ın test sonucu belli oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıkmasının ardından, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıklandı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Psaki'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Kovid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

AA

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