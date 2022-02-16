Türkiye Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalandı!

Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalandı!

Türkiye

Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalandı!

Kayseri’de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Ç., bir yakınının duruşması için adliyeye girmek isterken polis tarafından yakalandı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 13:37 Son Güncelleme:
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Kayseri'de yaşayan T.Ç., bir yakının duruşması için adliyeye geldi.

Polis ekipleri tarafından HES kodu sorgulanan T.Ç.'nin 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adliye çıkışı uzun süre cezaevine gitmemek için direnen T.Ç., yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Polis aracına bindirilen T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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